Ny sesong med Ola som radiogartner

Nyheter

Hver tirsdag morgen drar Ola Høeg til Trondheim for å være radiogartner i Frokostradioen på NRK P1+. Der lager han et direktesendt program på fem minutter sammen med Tom Erik Sørensen. Første sesong var i fjor, men responsen var så god at de startet opp igjen i år også, samtidig med våren.