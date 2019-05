- Hent Syria-mødrene og ungene hjem til Norge

Nyheter

- Selvfølgelig skal Syria-mødrene få komme. Vi sier ikke til ungdom som drar til Syden og gjør noe galt der at de ikke får komme tilbake, sier advokat og tidligere byråd Geir Lippestad til Trønderbladet etter 1. mai-talen i Melhus.

Om mødrene

Lippestad omtales som melhusvenn av Melhus Arbeiderlag etter at han gjorde stor suksess med et foredrag i Melhus for to år siden og nå var tilbake som hovedtaler for sentrumsarrangementet i Melhus rådhus. I talen snakket Lippestad blant annet om Syria-mødrene, og han kritiserte statsminister Erna Solberg for bare å ville ta tilbake barna til IS-mødrene i Syria.

- Barna skal ha moren sin. Rettsikkerheten er absolutt og viktig for alle, mener Lippestad som sa at Syria-mødrene må få komme tilbake til Norge men at de må forvente å stå til rette i en domstol.

Lippestad reiste spørsmålet om det er et nytt rettsprinsipp at det skal være egne regler for Syria-mødrene som han mener kan ha gjort dumme valg.

Om Utøya

I talen kom han også inn på hvordan han opplevde å bli spurt å være forsvarer for terroristen Anders Behring Breivik, og han la ikke skjul på at han først tenkte at det var helt uaktuelt siden 77 var drept. Men etter at kona som er jordmor, hadde minnet om at pasienter på sykehus skal mottas som likeverdige uansett om de er ordførere eller rusmisbrukere, valgte han å si ja.

Menneskeverd, nestekjærlighet, solidaritet og utenforskap var noe som gikk igjen i talen, og han var opptatt av at alle skal med. De framøtte ble svært engasjert av talen til Lippestad, og til slutt var det stående applaus. Etterpå kom flere bort til Lippestad og sammenlignet situasjonen med Syria-mødrene og deres barn med behandlinga tyskerbarna og deres mødre fikk etter andre verdenskrig.

Godt oppmøte

Melhus Arbeiderparti startet dagen med 1.mai-frokost på Kvål, og hadde så tog i Melhus sentrum før resten av sentrumsarrangementet med taler og appeller foregikk innendørs. Per Olav Skurdal Hopsø som er ordførerkandidat og leder i Trøndelag Arbeiderparti, forteller at det var 170 til stede i rådhussalen - noe han var godt fornøyd med.

Åsa Kjølberg Moen fra SV holdt appell, og hun var klar på at det er uaktuelt for SV å samarbeide med en ordfører støtter tvungen deltid.

- La oss forby innleie og hive ut bemanningsbyråene, var et annet budskap fra Moen.

I kveld har Hovin arbeiderlag kveldsmat der Trond Giske er hovedtaler.

