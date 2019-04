Nytt boligfelt på Ler er underveis

Nyheter

Totalt skal boligfeltet Litjskjeet på Ler få 90 boliger om salget går slik utbygger Block Watne håper. Distriktssjef Erik Grannes og salgskonsulent Ingrid Blokkum tror det vil være god interesse for boligene som blir lagt trinnvis ut for salg, og peker på at det er kort avstand til skole, barnehage, butikk, kollektivmidler som tog og buss og 20 minutter til Trondheim.