Politiet fikk melding om brann i vognbua i Tanem barnehage i Klæbu natt til tirsdag.

- Saken etterforskes og det er kontrollert en del personer, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad sier at det er vanskelig å se at det skulle begynne å brenne av seg selv i ei vognbu i en barnehage. Politiet har derfor mistanke om at brannen er påsatt.