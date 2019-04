Nyheter

Klokka 22.10 mandag kveld kom det melding fra Esso Melhus om at en person av utenlandsk opprinnelse hadde kommet inn på bensinstasjonen og hadde sagt at han følte seg truet av noen. Det forteller seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

- Mannen er i 30-årene. Politiet rykket ut og konkluderer med at historien er uten rot i virkeligheten. Det ender med at mannen blir overbevist om at den mystiske mafiaen ikke er til stede, sier Ustad.