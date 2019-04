Envina kan bli slått sammen med to andre renovasjonsselskaper

Nyheter

Til Høyres store forskrekkelse fikk Senterpartiets Jorid Jagtøyen stanset forhandlinger om sammenslåing av Gauldal brann og redning med Trøndelag brann- og redningstjeneste. Høyre mener at kommunestyret enstemmig hadde vedtatt å gi beskjed til representantskapet i Gauldal brann og redning om å få i gang fusjonsforhandlinger, men Jagtøyen satte fram forslag om å stoppe forhandlingene fordi hun mener at det kom fram ny informasjon på møtet i representantskapet der blant annet ordførerne sitter. Et enstemmig representantskap sa altså nei til at brannvesenet for Melhus og Midtre Gauldal skal slå sammen med naboen i nord.