Mann døde i sykkelulykke på Støren

En mann ble i 13-tiden søndag funnet liggende i veien av noen forbipasserende ved Frøsetløkkja på Støren.

Helsepersonell fra et legehelikopter forsøkte lenge å gi personen livreddende behandling, men livet sto ikke til å berge.

- Vi vet ikke hva som har skjedd, men mannen har ingen skader på kroppen som tyder på at det har vært en ulykke, opplyser operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet.

- Vi mistenker at det var et illebefinnende som førte til at han falt av sykkelen og havnet i bakken, sier Hollingen.

