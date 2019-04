Tiårsjubileum for en av landets yngste kjøpmenn

Nyheter

Den dagen Kristian Lorvik fikk beskjed om at han skulle få bli kjøpmann for en ny Rema 1000-butikk i Melhus, sitter som klistret. Da var han 25 år og hadde nettopp vært på Rema-samling på Oppdal der han nettopp hadde fortalt at drømmen var å starten egen Rema 1000-butikk på hjemplassen.