Osteopat etablerer seg i Melhus

– Primært behandler jeg muskel- og skjelettsmerter, sier Brandtzæg som også sitter i styret for Norsk osteopatforbund

Brandtzæg har tatt fireårig utdanning i osteopati ved Høgskolen Kristiania, og 30-åringen har valgt seg ut Melhus etter at han tidligere har bodd i kommunen og så behovet for et tilbud der. I tillegg til å gi veiledning og behandling på klinikken og i avdelinga på Melhus, har han ansvar for Rosenborg G16.

– Innen fotball vil det alltid dukke opp skader. For 15-16-åringer må en ofte holde igjen fordi det er en vekstperiode og ungdommene er ofte ivrige etter å trene. Pasientgruppa ellers er alt fra idrettsskader til eldre som har aldersrelaterte sykdommer. Målet mitt er å øke livskvaliteten, og jeg er lidenskapelig opptatt av fagfeltet. Det finnes ingen magisk kur, men det er mye en kan gjøre selv. En får finne noe en trives med, og hard fysisk trening passer ikke for alle, forklarer Brandtzæg.

