Uenige om hvor ofte det skal serveres varm mat i melhusskolene

Blir det slik flertallet i komité for oppvekst og kultur foreslår, blir det innført gratis skolemat i Melhus. Hele komiteen er enige om å prioritere ungdomstrinnet, og mener effekten av et gratis skolemåltid i løpet av dagen har størst effekt der. Ap, H og KrF ønsker en modell med brød og pålegg samt varm mat to ganger i uka, mens opposisjonen mener at det bør være varm mat hver dag.