Er dette den nye kommunefuglen i Melhus?

Nyheter

– Jeg har fått innspill fra flere om at det er ønske om en kommunefugl i Melhus. Dette kommer jeg til å ta opp i komité for teknikk og miljø, og dette er en gladsak, sier Svein Hovin (Ap).

Fugler av forskjellige slag er det mange av i Melhus. Noen er såkalte standfugler – det vil si fugler som er her året rundt. Andre er trekkfugler og blant dem gjess og svaner. I det siste har for øvrig måsene gjort sitt inntog i Melhus sentrum for å hekke, noe som ikke faller i smak hos Melhus kommune som tirsdag fikk satt opp fugleavviseren på Melhus rådhus.

Tidligere har Melhus fått en kommuneblomst, og denne er klåved.

Hvilken fugl synes du skal være Melhus kommunes offisielle kommunefugl? Skriv din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

Mange arter er i ferd med å forsvinne, noen av de snodigste finner du i Melhus 60 prosent av alle jordas arter står i fare for å forsvinne. For eksempel hauksangeren og trebukken, et tregt og litt snodig insekt som lever på Hovin.