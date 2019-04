Hele Melhus kan få bytakst

Nyheter

Under fylkestingsmøtet 24. april vil Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) foreslå at hele Melhus, Malvik og Stjørdal får bytakst. I Melhus går bytaksten i dag bare til Ler, og reisende sør for Ler merker et kraftig hopp i busstaksten. Det samme gjelder reisende på Hølonda samt i de andre randkommunene til Trondheim. Fra 1. januar i fjor ble det innført nytt takstregime samtidig som at de to trøndelagsfylkene ble slått sammen til ett fylke, og Hopsø skriver i en interpellasjon at 811 soner i de to tidligere trøndelagsfylkene ble gjort om til 11 soner i nye Trøndelag.