Ny utvidelse av miljøgata i Soknedal

23. februar omtalte Trønderbladet en utvidelse av planområdet med 11,6 dekar nordover. Bakgrunnen for utvidet planområde er at det i forbindelse med varsel om oppstart kom inn en merknad fra Statens vegvesen som klargjorde behovet for å regulere en gang- og sykkelbru, øst for Hovsbrua.