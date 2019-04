Her er Åpen folkekirkes liste til valget i Nidaros bispedømmeråd

Nyheter

Kandidatlista for Åpen folkekirke til valget i Nidaros bispedømmeråd høsten 2019 har 13 navn:

1. Agnes Sofie Gjeset (kumulert), 31, Fosnes, adjunkt

2. Grete Bækken Mollan, 49, Steinkjer, seniorkonsulent

3. Alex Ramstad Døsvik, 24, Ørland, student

4. Ivar Selmer-Olsen, 67, Trondheim, pensjonist

5. Sissel Mørraunet, 63, Trondheim, førstelektor

6. Kevin Hoel Tårnes, 22, Trondheim, befrakter

7. Bjørnar Fjellhaug, 40, Trondheim, rektor

8. Hanne M. Alstad, 47, Trondheim, frivilligansvarlig

9. Olav Bremnes, 61, Namsos, samhandlingssjef

10. Jon Høsøien, 75, Røros, pensjonist

11. Pål Sæther Eiden, 49, Vikna, adjunkt

12. Borghild Husdal Buhaug, 54, Leksvik, rektor

13. Ingrid Marie Heiene, 29, Trondheim, stipendiat

Dette sier Lise Martinussen i en pressemelding fra styret i regionlaget i Åpen folkekirke i Nidaros: - Sjøl om mange har gitt uttrykk for at man frykter partidannelser i kirka med at det er ulike lister til bispedømmevalget, så er jeg veldig trygg på at dette vil bidra til å flytte kirka videre framover, slik at den kan forbli en åpen folkekirke.

- Så får vi også håpe at resten av dem som stemmer ser dette, sier Martinussen.

Her er de faste medlemmene i Nidaros bispedømmeråd i perioden 2016-2019:

(NK = Nominasjonskomitéens liste/ÅF = Åpen folkekirkes liste)

Agnes Sofie Gjeset (leder) - (ÅF)

Per Winsnes (nestleder) - (NK)

Trude Holm (ÅF)

Anne Cathrine Slungård (ÅF)

Alex Ramstad Døsvik - (ÅF)

Anne Berit Skjerve Sæther - (NK)

Jon Roar Bruholt - (NK)

Nils Tonny Bransfjell (sørsamisk repr.)

Gunnar Winther - (lek kirkelig repr.)

Harald Hauge - (prest)

Biskop Herborg Finnset

Preses Helga Haugland Byfuglien

(kilde: kirken.no)