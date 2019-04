Har du minner knyttet til dette forsamlingshuset?

Nyheter

Forsamlingshuset Bøndernes Hus i Melhus er historie som mange andre forsamlingshus i Norge, og styret valgte å gi opp huset etter at drifta viste seg å være tung økonomisk sett. Det var særlig strømutgiftene som tynget, og det tok på å varme opp to store saler. Bøndernes Hus ble bygd i 1934.

Til slutt ble bygget revet og tomta tilbakeført til familien som i sin tid hadde stilt tomta til rådighet for et forsamlingshus. Et byggefirma har signalisert boligbygging på tomta, men har så langt ikke realisert planene.

Bøndernes Hus sto ikke langt unna Gimse ungdomsskole, og der var det blant annet offentlig fest, bingo og utleie til private arrangementer. Etter hvert mente lensmannen at det var for mye vold knyttet til festene og at det oppsto trafikkfarlige situasjoner på veien som gikk forbi forsamlingshuset. Det endte med at lensmannen krevde festpause. Kanskje er det noen av leserne som vil dele minner om aktiviteter i huset? Skriv gjerne noen ord på Trønderbladets Facebook-side.

Trønderbladet for 10 år siden: Festpause etter ungdomsfyll «Alkoholfritt fyllekalas» var Trønderbladets overskrift i begynnelsen av november 2004.

Riving av Bøndernes Hus har startet Tida for det populære forsamlingshuset er ute

- Blir ikke jevnet med jorda Flå samfunnshus er slitt, og eierne har nå planer for hva som skal skje med samfunnshuset på Ler.

Hele bygda møter på dugnad I Tømmesdalen på Hovin møter hele bygda opp til dugnad.