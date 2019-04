Snøscooterfører har kjørt på et tre i Midtre Gauldal

Nyheter

Politiet melder at en mann på 48 år er skadd etter å ha kjørt på et tre på Øvsthus i Midtre Gauldal. Mannen skal ifølge politiet ha fått skader i ansiktet, og har smerter i bryst og i en fot.

En ambulanse har ankommet stedet, og da politiet la ut meldinga rett før klokka 10, var politipatrulje på vei til ulykkesstedet.

Operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt sier at det er uklart hvem som har kjørt snsøcooteren ettersom politiet ikke har kommet fram til stedet, og at det derfor ikke er sikkert at mannen er 48 år. Ulykka har ifølge Oseid skjedd i terrenget i nærheten av en gård.

- Føreren har vært ved bevissthet hele tida. Melding om ulykka kom klokka 09.30 til oss via AMK, forteller Oseid.

Føreren ble fraktet til St. Olavs hospital for helsesjekk etter ulykka. Klokka 10.39 melder operasjonslederen at politiet har kommet fram til ulykkesstedet og gjør undersøkelser.