Flyttet inn i hytta på Øysand

– Jeg har nettopp fått hytta på plass, og har tilbrakt den første natta i den, forteller Kurt Skjærvø da Trønderbladet møter ham i Øysand kolonihageby på skjærtorsdag.

Utsikt

Øysand kolonihage har 72 parseller, og de fleste er blitt bebygd med hytter. Skjærvø er svært glad for at han fikk tak i en av tomtene som ligger ned mot sjøen. Foran hytta er det ingen andre hytter, og fra sofakroken og kjøkkenet kan han se utover fjorden.

– Hytta kommer til å bli et fristed, og det er godt å komme seg bort fra byens kjas og mas. Jeg trives ved sjøen, og jeg er glad i å fiske, sier 43-åringen som er driver av Riis Glass på Sandmoen.

Skjærvø bor i Trondheim, og minnes at han i barndommen var på Øysand for å bade. Badestranda ligger et par minutters gåtur unna kolonibyen.

– Fordelen med Øysand er at det er nært byen, og en trenger ikke å kjøre så langt for å komme til hytta. Jeg går litt på ski, men trives best ved sjøen. Her kommer jeg til å stortrives, sier Skjærvø.

Utearbeid

I påska skal han pusle rundt hytta, og han har bestemt seg for å gjøre utendørsarbeidene selv. Innvending er hytta klar til bruk, og Skjærvø har fått komme med forslag til romutforming og fargebruk. Hyttene er bygd som moduler, og inne i hytta er det plass til både stue med stor kjøkkenkrok, bad med vaskemaskin og tørketrommel, stort soverom og romslig hems.

– Jeg skal bygge platting, og så skal jeg få plantet blomster og noen bærbusker som rips-Her kommer jeg nok til å være hele sommeren, forteller Skjærvø.

I kolonihagen var det en del hyttefolk, og noen var i gang med å male og stelle i kassene der det etter hvert blir ulike vekster. Kolonihagen ligger ikke så langt unna naturreservatet på Øysand, og Skjærvø opplyser at han har vært på tur dit for å se etter trekkfugler. Måsene er i alle fall på plass.

– Det er bedre å høre måsene her enn i byen, sier Skjærvø.

