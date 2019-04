Disse fikk næringsstøtte

Nyheter

Årsmeldinga for næringsfondet og kraftfondet til Melhus kommune ble nylig lagt fram for Melhus kommunestyre, og den viser at det ble delt ut 1,3 millioner kroner til ulike prosjekter. 16 søkte og 15 fikk innvilget støtte. Kommunen har et eget utvalg som vurderer søknadene, og alle unntatt én i utvalget er politikere.