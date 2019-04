Skummel mann fra nord pågrepet av politiet i Trøndelag

Nyheter

Dette opplyser politiet i Trondheim på Facebook.

Politiet skriver at mannen, som kommer nordfra, over lengre tid har truet med å legge store landområder øde. Han har også påført en gammel verneverdig mur uopprettelige skader, i tillegg til å ha skadet dyrelivet i området.

Politiet takker publikum for tips i denne saken.

Etter det Trønderbladet kjenner til, kan denne nyheten ha noe å gjøre med at sesong 8 av Game of Thrones hadde premiere i natt. Det er derfor mulig at nyheten ikke er helt sann, men at den populære tv-serien også har flere fans blant politiet i Trøndelag.