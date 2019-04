Slik kan framtidas Melhus bli

Nyheter

I den kommende sentrumsplanen kan innbyggerne få se hvordan Melhus sentrum kan komme til å bli dersom alle de innmeldte boligplanene blir realisert.

Det toårige byggeforbudet i Melhus sentrum ble opphevet i mars, men det betød ikke at Melhus kommune trykket på ja-knappen til de 11 utbyggerne som meldte seg innen fristen. Først når sentrumsplanen er vedtatt, kan utbyggere gå i gang så fremt de da ikke holder seg innenfor dagens områdeplan. Sentrumsplanen skulle opprinnelig komme tidligere i år, men ser nå ut til å komme en gang før sommerferien.

Melhus kommune har fått innsigelser fra Fylkesmannen og Bane Nor, og må få ryddet disse unna gjennom dialog med innsigelseskameratene.

Vokser i høyden Norgeshus vil bygge på hovedkontoret i Melhus sentrum, og venter spent på sentrums-planen.

Blant planene som er spilt inn, er høyere bygg for Norgeshus, nybygg for Melhusbanken, nye "Melhustorget", TOBBs landsby på Gimsøya og kommunens egne planer om park.

Milliardinvestering i vente i Melhus Næringsforeningas frokostmøte om milliardinvesteringer i Melhus ble fullsatt på rekordtid.

I forbindelse med sentrumsplanen har Asplan Viak blant annet laget en trafikkanalyse for Melhus sentrum, og i den framgår det blant annet hvor mye biltrafikk det er i Melhusvegen (miljøgata) og på de to bruene. Ifølge trafikktelling er det daglig 4500 kjøretøy i Melhusvegen (miljøgata), 5600 kjøretøy over Melhusbrua, 2800 kjøretøy i Løvsetvegen og 2800 kjøretøy over Gimse bru.

Melhustorget kan bli revet Eierne planlegger å rive Melhustorget, og erstatte det med flere bygg der butikkene er i første etasje.

Dette er snittall. For Melhusbrua kan det i starten av uka være nesten 7000 kjøretøy over brua,mens det er litt over 4000 på søndagene.

Melhuspolitikerne har ønsket seg ei gangbru over Gaula, og at den kan krysse elva mellom Melhustunet (det nye boligområdet) og området ved Melhus videregående skole. Dessuten har politikerne åpnet for at morgendagens bygninger kan bli vesentlig høyere enn de er i dag.

Vil bygge i åtte etasjer Melhusbanken har planlagt å bygge ei åtte etasjer høy blokk i Melhus sentrum, men møter foreløpig uvilje hos politikerne.

- Melhus sentrum skal bli et hyggelig sted Mange har sterke meninger om hvordan Melhus sentrum burde utvikle seg.

Kan få 12 etasjer høye bygg Både Melhustunet og Melhusbanken kan ha blitt bønnhørt av Melhus formannskap.