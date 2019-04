Skjærtorsdag - shopping eller kirkesamling?

I den stille uke er det plass for ettertanke og meditasjon på kveldstid, også om folk jobber.Kjell Arne Morland, sokneprest

Diskusjonene har vært mange om skjærtorsdag. Skal det være en kirkelig høgtidsdag? En dag for harryhandel i Sverige? En fridag som gjør påskeferien ekstra lang? Eller rett og slett en arbeidsdag, slik det er i nabolandet vårt?

Fri eller jobbe?

Sokneprest Kjell Arne Morland sier den kirkelige feiringa er knyttet til skjærtorsdags kvelden, og at det sånn sett ikke er avgjørende om folk jobber eller har fri på denne dagen.

– Noen vil vel være uenig med meg, men det er ikke avgjørende at skjærtorsdag er helligdag. Det viktige er å feire om kvelden, da Jesus hadde sitt siste måltid med vennene sine. Det gir en spesiell dimensjon å feire nattverd på denne dagen. Opplevelsen av Guds-nærværet blir ekstra sterkt, sier soknepresten.

– Finnes det argument for å ha skjærtorsdag som fridag fra kirka sin side?

– Vi ønsker å samle folk til gudstjeneste denne dagen, og med alle kirkene vi har trenger vi også formiddagen for å avvikle våre arrangement, sier Kjell Arne Morland.

I Melhus har kirka samlinger på sykeheimene på formiddagen, og to av kirkene har kveldsgudstjenester med nattverd.

– Er det en ulempe for kirka om påska blir kortere med skjærtorsdag som arbeidsdag?

– Nei, jeg ser ikke det. Det viktigste er å feire palmesøndag og helgedagene fra skjærtorsdags kvelden. I den stille uke er det plass for ettertanke og meditasjon på kveldstid, også om folk jobber. Om skjærtorsdag skal være arbeidsdag eller ikke overlater jeg til partene i arbeidslivet, sier Morland.

Han har ingen oppfatning om valfarten til Sverige på skjærtorsdag påvirker den kirkelige feiringa.

– Om folk drar til Sverige på dagtid, kan de godt komme tilbake og delta i kirkene om kvelden, sier han.

Morland har opplevd større diskusjon om Kristi himmelfartsdag som helligdag.

– Her også ser jeg at Kristi himmelfartsdag som helligdag ikke er avgjørende for kirkas feiring. Den kan gjerne skje søndagen etterpå, sier han.

Flere fridager i Sverige

I Sverige er det 13 offentlige fri-dager i året, mens Norge bare har 10. Dette greier de sjøl om skjærtorsdag er arbeidsdag. Sverige har flere fridager som er ukjente for oss. Det er 13. dag jul, Valborgsmesse (30. april), midt-sommerdagen og Alle helgens dag (3. november). Minst to av disse har kirkelig bakgrunn.

Kjell Arne Morland sier påska er den viktigste høgtida i året for ham.

– Den er viktigere enn jula for meg. Påska har så mange for-skjellige sider, fra stille ettertanke, alvorlig budskap og jublende glede over oppstandelsen, sier Morland.

Menighetene i Melhus har stått sammen om en påskenattsgudstjeneste, og i år blir denne i Flå kirke. Morland sier dette er en spesiell opplevelse, med kveldsmørke og lysseremoni inne i kirka.

Harryhandel

Gauldalen ligger såpass langt unna svenskegrensa at handelslekkasje ikke er noe stort tema for næringslivet. Dette bekrefter næringslivsleder Hans Petter Øien Kvam.

– De som driver handel nært grensa er mest utsatt. Hos oss ser næringslivet positivt på at skjærtorsdag er helligdag. De ansatte fortjener fri, og det er et tema det er lite diskusjon om. På turiststeder som Oppdal har nærings-livet kjempet for åpne butikker. Men i Melhus hadde det sikkert kostet mer enn det hadde smakt, sier Øien Kvam.

Han synes påska bør være ei høgtid for familieliv og sosiale sammenkomster, og kan gjerne være så lang som den er i dag.

– Hvilke planer har du for påska?

– Jeg ser veldig fram til påska, og familien drar på hytta i Oppdal. Så sein som påska er i år håper vi å få oppleve litt vårstemning og varme i hytteveggen, sier Hans Petter Øien Kvam.

