Nyheter

- Vi er så heldige med været og det er ufattelig at det skulle bli slik, sier Cecilie som sammen med Roger og Jorun er på skitur innover fra Seterdalen på Hovin.

Impulstur

Hølondingene tok på impuls en dagstur ut på ski, og var svært fornøyd med skiforholdene.

- Jeg var litt redd for om det var nok snø, sier Jorun.

Mange er på tur

Melhus Røde Kors hjelpekorps har base ved Svarthåmmårn i Seterdalen, og opplever at mange er ute i terrenget.

- Det er veldig mange skiturister ute, og enhver dalkrok er det folk. De tenner bål, griller og fisker på isen. Jeg kom til Trøndelag i 2014 og har aldri opplevd så fin påske. Været er så nær den perfekte påska som det kan bli, og det er skikkelig idyllisk påske, forteller Dan Asle Nesheim som nettopp hadde vært ute på snøscootertur i terrenget sammen med Inger Lise Døvle.

Nesheim forteller at det er godt skiføre og at snøen er komprimert. Ettersom påska er sen, ville han måle istykkelsen før han kjørte ut på vann.

- På Nedre Igeltjønna var isen 63 centimeter. Jeg var overrasket over at isen var så tykk, sier Nesheim.

Utfarten i terrenget er tydeligvis stor fordi parkeringsplassene er fulle av biler, og i mange av hyttene er det folk. Veien innover Seterdalen er jevnt over brukbar bortsett fra noen hull her og der. Røde Kors har inntekta fra parkeringsavgifta ved Svarthåmmårn, og folk betaler med et smil.

- Folk vet at vi passer på bilene deres. Vi tar også ujevne runder for å sjekke om alt er i orden, forteller mangeårige Røde Kors-er Trygve Eggen som er leder for hus- og hyttekomiteen.

Eggen er utenfor Røde Kors-hytta, og slår av en prat med Tor Rambraut og Randi Stendahl som har hytte i nærheten og som er innom en tur. De to sistnevnte forteller at føret kan være utfordrende, og at begge har falt. Utover dagen kan det øverste snølaget bli oppløst mens det er hardt under.

Står klar til å hjelpe uheldige påsketurister Både i Melhus og i Midtre Gauldal er Røde Kors i beredskap for å bistå om noen skader seg.

Glemmer tilbaketuren

- Det er lett å gå utover, og glemmer folk at det er et stykke tilbake slik at de blir slitne og det er hardt føre, sier Eggen på generelt grunnlag.

Da Trønderbladet var innom på palmesøndag, hadde Røde Kors-avdelinga på Svarthåmmårn hatt rolig påske så langt. Erfaringa til Røde Kors er det nok snø til å få gått på ski, og at det faktisk er bedre skiforhold i år enn i fjor.

- Det har vært blikkstilt. Men det er gjerne i 17-18-tida vi får inn meldinger, forteller Eggen og Rambraut legger til at det i fjor helt på tampen av påska kom inn meldinger om tre skiløpere med skulder ut av ledd.

Melhus Røde Kors hjelpekorps har 3-6 på vakt, og har sammenhengende vakt i påska. Mobildekninga i området er svært ujevn, og det er bare i lommer det er dekning selv om det er kommet opp mobilmast i nærheten. Men Røde Kors har tilgang til nødnettet slik at de kan få inn beskjed om noen trenger hjelp. Dessuten er de så kjent i området at de vet hvor det er mobildekning.

Bålforbudet trer i kraft fra mandag av, og Eggen minner om at folk bør tenke på at det er svært tørt på lyngrabbene slik at det fort kan bli en større brann om en tenner bål på disse.

Værprognosen sier at det skal bli solrike dager framover.

- Bare tull å tenne på løvet Politiet minner om at det er stor fare for at bål kan komme ut av kontroll.