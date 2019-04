Står klar til å hjelpe uheldige påsketurister

Nyheter

Melhus Røde Kors bemanner hovedbasen Samatun på Lundamo og hytta Svarthåmmårn på Hovin i påska, og hjelpekorpsleder Haldor Sæteren har tro på at det vil ordne seg med nok mannskaper også i år selv om det har vært litt tungt å få rekruttert frivillige. I tillegg til mannskaper på de to stedene, har Røde Kors personer som er i beredskap.

– Vi skal være på plass, sier Sæteren.

Transportoppdrag

Melhus er i likhet med Midtre Gauldal, stor hyttekommune og Sæteren regner med at mange vil være på hytta i påska. Det øker også muligheten for at noen trenger hjelp fordi de enten er blitt syke på hytta eller har skadet seg i terrenget. Dessuten kan det være dagsturister som har vært uheldige.

Én av oppgavene til Røde Kors er å transportere pasienter ned til ambulansen. Sæteren forteller at Røde Kors har et nært samarbeid med ambulansetjenesten og politiet. Dessuten kan Røde Kors-mannskaper være gode å ha om ambulansehelikopteret ikke kan rykke ut på grunn av andre oppdrag eller om været er dårlig.

– Typiske oppdrag er der det har gått hardt utover føttene til folk enten fordi det er hardt eller trådt føre eller at folk har glemt at de er blitt eldre. Med dårlig vær kan det bli leteaksjoner, forteller Sæteren.

Øvelser

Ikke bare hjelpeoppdrag opptar Røde Kors-folkene. Langfredag arrangerer de familiedag med aktiviteter på Samatun, og de har øvelser der de trener på pasientbehandling og snøscooterkjøring. De deler også ut gode råd som å tenke på at sen påske kan gi sterkere sol enn folk er vant til og at isforholdene kan være vanskelige på grunn av mildvær.

Melhus Røde Kors skal for øvrig i slutten av mai arrangere distriktsmesterskap for Røde Kors, og har da base i Folkets Hus samt rundløype med ulike poster i Melhus sentrum. Publikum vil ha anledning til å være tilskuere når mesterskapet pågår i Melhus sentrum, og det kan også hende at sentrale Røde Kors-representanter dukker opp.

Midtre Gauldal

I Midtre Gauldal er Røde Kors-mannskapene ikke samlet på ei Røde Kors-hytte, men har hjemmevakt. Det forteller Martin Winsnes som er leder for Gauldal Røde Kors og hjelpekorpset.

– Vi har telefonvakt, og enkelte privatpersoner på hytter er i ekstra beredskap. Gauldal Røde Kors har utstyr og rykker ut ved behov, sier Winsnes.

Winsnes opplyser at typisk for påska er fallskader på ski. Siden påska er sen i år, minner Winsnes om at det er ekstra viktig å tenke på at det kan bli skarpt i solskinnet slik at folk bør være flittige i bruken av solkrem og solbriller.

Åpne vann

Et annet moment mener han folk også bør ha i bakhodet:

– Tenk på at vann og vassdrag kan være skumle når påska er såpass sent, sier Winsnes.

Generelt har Winsnes inntrykk av at folk er flinke til å kle seg riktig når det gjelder vær og vind i påskefjellet.

Røde Kors har ATV øverst på ønskelista Melhus Røde Kors har tunge løft på ønskelista. Da kommer en gave fra banken godt med.