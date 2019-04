Full sol fram til fredag

Nyheter

Full sol er gjennomgangsmelodien i et stort område, fra Jotunheimen i sør til Saltfjellet i nord. Det fine været skal vare helt til langfredag, med rolige vindforhold og gode temperaturer. I Gauldalen blir det kalde netter, ned til fem minusgrader. Om dagen kan det bli opp til ti plussgrader. Det er fortsatt gode snøforhold i fjellet, og ingen fart over snøsmeltinga med så kalde netter.

Fra langfredag vil det skye over, og det blir plussgrader hele døgnet. Fortsatt blir det lite vind, også i høgfjellet. Sjøl på toppen av Forollhogna meldes det ikke mer enn lett bris, fire til fem meter i sekundet, i resten av påska.

Foreløpig er det liten snøskredfare i våre fjellområder. Den er på faregrad én, og man må til Jotunheimen for å påtreffe faregrad to. Snøskredvarslene finnes bare for to dager framover, og forholdene kan endre seg raskt ved skiftende værforhold, melder nettstedet Varsom.no.

Hittil i år har 11 personer omkommet i snøskred.

Feiing i fritidshus hvert 12. år en gavepakke til Gauldal Brann og Redning