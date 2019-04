Nyheter

To sjåfører fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte, og én bilist gitt forenklet forelegg for mobilbruk under en trafikkontroll UP holdt på Lundamo fredag.

38 bilister ble kontrollert, ifølge en twittermelding fra Politiet i Trøndelag klokka 13.40.

10 kjørte for fort på Melhusbrua En laserkontroll ved Melhusbrua viste at ikke alle holdt seg til fartsgrensa på 60 km/t.