Kjørte fortsatt på vegen med ni prikker

Nyheter

Sjåføren kunne vise førerkort da vedkommende ble stoppet på E6 ved Øya videregående skole, men da politiet sjekket viste det seg at vedkommende hadde ni prikker for tidligere overtredelser. Grensa for å miste førerkortet er åtte prikker.

Avsnittsleder Espen Konstad ved Gauldal politistasjonsdistrikt kjenner ikke årsaken til at sjåføren ikke hadde blitt fratatt førerkortet tidligere. Men han kan se for seg minst to scenarioer der sjåfører fortsatt kan kjøre videre med mer enn åtte prikker.

– Blir man tatt i fotoboks får man forelegg i posten, og da kan det gå ei tid før førerkortet blir inndratt fysisk. I andre tilfeller kan det være forsinkelser i saksbehandlinga, eller at politiet ikke har sjekket status godt nok i en kontroll, forklarer Espen Konstad.