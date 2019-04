Alt klart for den store bulkedagen

Nyheter

Antall bulkeskader på fredagen før palmesøndag er 30 prosent høyere enn det som er vanlig på en gjennomsnittsdag.

– Det er hundrevis av påkjørsler, gjerne bakfra, ved rygging eller på parkerte biler. Ingen andre dager i påsken er i nærheten av å ha så mange trafikkulykker som bulkefredagen, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Statistikken fra Finans Norge forteller at de aller fleste trafikkulykkene skjer tidlig i påsken, gjerne de første dagene. I fjor var det over 12.000 ulykker totalt i påsken, noe som kostet forsikringsselskapene rundt 264 millioner kroner.

Bruk god tid

– Det er bedre å komme fram litt senere enn ikke i det hele tatt. Mange kjører på veier de ikke er vant til å kjøre på. Været og føret kan være skiftende og krevende. Bruk den tiden som trengs. For høy fart og unødvendige forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er dessverre gjengangere i påskeulykkene, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

Han er overrasket over at så mange har det så ubegripelig travelt i påsketrafikken.

– Senk farten, følg køen og dropp farlige forbikjøringer. Du sparer nesten ingen tid på vågale valg, men utsetter deg og andre for fare, understreker han.

Hvert år skjer det om lag 70 ulykker med personskader i påsketrafikken. I fjor mistet ingen livet i påsketrafikken mot én i 2017, tre i 2016, én i 2015 og fire i 2014.

Mest kø på returen

På noen strekninger blir det både dobling og tredobling av den normale trafikken i påsken, men det er når folk skal hjem fra ferien at det blir mest forsinkelser.

Åsmund Møller Johansen, senior kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, råder derfor folk til å dra hjem fra fjellet enten tidlig på morgen eller sent på kvelden, og hvis mulig unngå å reise hjem 1. eller 2. påskedag.

Samtidig er han ikke helt sikker på om det blir det vanlige trafikkaoset denne påsken.

– Påskeutfarten er ikke like utfordrende som før da det var mer konsentrert trafikk før palmesøndag. I år kommer påsken sent, og flere vil kanskje oppsøke sjø eller by i stedet for fjellet. Det kan bety at trafikken sprer seg på flere veier, eller at det blir mindre trafikk på veiene, sier Johansen.

Unngå ladekø

Påskeutfarten omfatter en stadig større andel elektriske biler, og i fjor opplevde man at elbilister på sterkt trafikkerte ladeplasser måtte stå svært lenge i kø for å få fylt opp batteriet. Siden påsken i fjor har det kommet over 70.000 nye elbiler på veiene, samtidig som lademulighetene har blitt bedre, men NAF finner likevel grunn til å råde elbilistene til å ha dette i tankene.

– Det er ingen grunn til å tro at det blir bedre denne påsken, snarere tvert imot. Med elbil må man også planlegge for å unngå kø på ladestasjonen, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Hun ber alle elbilister om, som et minimum, sørge for at påskeutfarten hjemmefra starter med fulladet batteri.

– Må du lade underveis, kan det lønne seg å kjøre på andre tidspunkter enn alle andre. Da slipper du kø både på veien og ladestasjonen. På ladestasjonen er det viktig å ikke la bilen stå til lading unødvendig lenge. Det er viktig å ta hensyn til hverandre på ladestasjonen, oppfordrer hun.

