Melhus ungdomsråd samler inn penger til barnehjem

Onsdag kveld arrangerer Melhus ungdomsråd veldedighetskonsert på Trøndertun sammen med Trøndertun folkehøgskole og Rødde folkehøgskole, og inntekta går til Naimas barnehjem.

Viktig inntekt

Barnehjemmet ligger i Taveta i Kenya, og Melhus har i mange år hatt vennskapssamarbeid med Taveta.

– Vi har forpliktet oss til å samle inn penger hvert år til barnehjemmet. I tillegg sender vi gaver, og vi har fått av gårde klær ut fra det de har bedt om, sier Siri Marie Bleke som tidligere i år ble valgt til leder for Melhus ungdomsråd etter at Maren Grøthe valgte å trekke seg fordi hun er tredjekandidat for Melhus Senterparti.

Gimse ungdomsskole har for øvrig hatt skolejogg der resultatet ble vel 13.000 kroner som gikk til barnehjemmet, og salg av kakebokser i regi av ungdomsrådet ga 15.000 kroner som kunne brukes på barnehjemmet. Dessuten har ungdomsrådet prøvd ulike andre tiltak for å samle inn penger.

Stort behov

Støtten fra Melhus ungdomsråd er svært avgjørende ettersom pengene og gaven er den eneste støtten barnehjemmet har. Barnehjemmet startet med 4–5 unger, og har nå 25. Det er ifølge tidligere ungdomsrådsleder Grøthe det eneste barnehjemmet i området. Behovet er ifølge ungdomsrådet, betraktelig større. Ungdomsrådet besøkte sammen med barne- og ungdomskonsulent Kristin Johnsen i 2017, barnehjemmet og har sett hvor prekært behovet er for utbedring av lokalene samt for klær og leker. Noen av støtte fra Melhus er blitt brukt på køyesenger, madrasser og sengetøy.

– Det kom inn en baby på seks måneder til barnehjemmet, og ungen var helt understimulert fordi mora måtte la den ligge alene siden hun måtte skaffe mat og penger. På barnehjemmet hadde de verken tåteflaske, babyklær eller leker. Det vi ser er at alle pengene som samles inn til barnehjemmet, kommer fram, forteller Johnsen.

Barnehjemmet får ingen statsstøtte, men lever altså på støtten fra ungdomsrådet og på nabohjelp i form av mat.

– Drømmen er å bygge et helt nytt barnehjem, og ungdomsrådet ser på et prosjekt sammen med Norgeshus, forteller Grøthe.

Samarbeidsavtalen ungdomsrådet har med barnehjemmet går ut i år, og Johnsen forteller at ungdomsrådet skal dra til Taveta igjen om politikerne bevilger penger til en tur. Lederen for barnehjemmet fikk dekket en tur til Melhus.

Aktive ungdommer

Melhus ungdomsråd består av ni jenter og tre gutter, og fikk 50.000 kroner i tilskudd fra kommunen i fjor. I tillegg fikk ungdomsrådet 11.000 kroner fra Horg sanitetsforening og 3000 kroner fra Hølonda sanitetsforening.

Tilskuddet fra de to foreningene var øremerket forestillinga #hengdeg. Ungdomsrådet har hatt flere aktiviteter gjennom året, og har kommet med innspill til for eksempel sentrumsplanen.

Under kommunestyremøtet sist tirsdag fikk ungdommene mye ros fra politikerne, og Anna Lina Mørreaunet Holm (KrF) og Fritz Arne Haugen (Sp) takket for jobben ungdomsrådet gjør. Haugen nevnte blant annet at han er glad for at ungdomsrådet gjør ting på eget vis.

