Slik gikk jakten på den usikrede lasten i Melhus kommune

Nyheter

Politiet meldte at gjenstander falt av i fart, og at politiet sendte patruljer for å fange opp bilene. Kjøretøyene skal ha blitt sett i Melhus kommune.

Rett før klokken 16.00 forteller operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt at man ikke har klart å finne de to bilene.

- Tipsene fra publikum går ut på at bilene har kjørt med dårlig lastede brakkerigger. Det er forferdelig at folk kjører slik at man mister gjenstander fra lasten. Last skal være sikret, sier Tiller.

Ruskjøring på E6 på Lundamo Klokken 10.17 melder politiet på Twitter om en hendelse på E6 på Lundamo.

Istapper i vegen på Rognes Klokken 02.15 fikk politiet melding om istapper i vegen på Rognes.

Føreren nektet å blåse i alkometeret på Kvål Fredag klokken 21.52 stoppet en patrulje i utrykningspolitiet et kjøretøy ved Øya landbruksskole på Kvål.