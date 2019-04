Nyheter

Politiet skriver at en varebil ble stanset for kontroll. Sjåføren anmeldes for ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort.

Føreren nektet å blåse i alkometeret på Kvål Fredag klokken 21.52 stoppet en patrulje i utrykningspolitiet et kjøretøy ved Øya landbruksskole på Kvål.

Istapper i vegen på Rognes Klokken 02.15 fikk politiet melding om istapper i vegen på Rognes.