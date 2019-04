Frp-statsråd vil ha bomstasjoner både på ny og gammel E6 i Melhus

Nyheter

- Regjeringen legger til rette for at det bygges bedre og sikrere veier. Samtidig skal vi få mer igjen for pengene vi bruker. Nye Veier AS har vist at det er mulig. Det er derfor svært gledelig at selskapet nå skal bygge ny E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag rimeligere enn tidligere anslag for strekningen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i ei pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

En tredjedel i bompenger

Proposisjonen som beskriver finansieringa av E6-strekninga, er nå lagt fram av regjeringa. Den er helt nødvendig for at Nye Veier kan få klarsignal for at finansieringa er på plass. Ny E6 skal betales gjennom statlig tilskudd og bompenger. Ifølge proposisjonen fra regjeringa skal bilistene betale 5,6 milliarder kroner i bompenger.

Regjeringa lover at det ikke kommer bommer på to sideveier, og har også lovt å redusere bomtakstene med 10 prosent i de tre bomstasjonene nord for Støren. Dermed ligger det an til at det ikke blir bommer på sideveier sør for Støren, ved Garli og ved Storpynten. Men i Melhus er det lagt inn bomstasjoner på ny og gammel E6, og det får konsekvenser for dem som bor på Søberg, Lundamo og Hovin.

Ifølge forslaget fra regjeringa blir det bomstasjoner her:

På ny E6 og på fylkesveg 740 ved Hofstad (Søberg i Melhus). Dermed må også dem som kjører gamle E6 gjennom Søberg betale bompenger.

På ny og gamle E6 ved Røskaft (ved Lundamo)

På ny og gamle E6 ved Håggå (grensa mellom Hovin og Støren)

På ny E6 ved Garli

Ved Storpynten

I tillegg kommer bomstasjonen på Fossum i Soknedal som skal finansiere ny E6 som bygges av Statens vegvesen

I bompengeproposisjonen er det lagt fram en beregning av trafikkgrunnlaget, og det er antatt at det kan bli en vekst i trafikken på 1-1,2 prosent i året fra 2022. Nord for Støren er det antatt at det kan bli mellom 8500 og 11.000 kjøretøy i døgnet, og at tungbilandelen utgjør 15 prosent.

Det er gjort beregninger på hvilke konsekvenser bomstasjonene får på trafikkmengden, og det er antatt at det blir færre kjøretøy sør for Hofstad.

Bilistene må ifølge bompengemeldnga betale bompenger i 15 år, og at det kreves inn bompenger i begge retninger. For å rekke nedbetaling i løpet av 15 år, må gjennomsnittlig betaling pr. kjøretøy være mellom 19-41 kroner.

Her er foreslåtte takster:

- Lokalveien på Søberg: 24 kroner

- Hofstad ny E6: 32 kroner

- Lokalveien Røskaft (Lundamo): 31 kroner

- Røskaft (Lundamo) ny E6: 41 kroner

- Lokalvei Håggå (Hovin): 31 kroner

- Håggå ny E6: 41 kroner

- Garli ny E6: 29 kroner

- Storpynten ny E6: 29 kroner

Regnestykke innebærer at en tur fra Melhus til Oppdal på ordinær bomtakst vil gi 172 kroner pr. vei i bompenger. Med rabatt blir taksten 137 kroner for en personbil og dobbelt opp for tungbiler. Elbilsjåfører må betale halvparten av bomtaksten.

Innsparingene

Fremskrittspartiet har hele veien ivret for at det trengs nye måter å tenke på når det gjelder veibygging, og samferdselsministeren gir ros til det statlige veiselskapet Nye Veier for at det ligger an til at den nye E6-strekninga Melhus-Ulsberg kan bli 1,9 milliarder kroner rimeligere ifølge Nye Veier.

Statens vegvesen laget et anslag på 16,9 milliarder kroner, og Trønderbladet har tidligere omtalt Nye Veiers ambisjon om å klare å bygge ny E6 mellom Melhus og Ulsberg til 15 milliarder kroner.

- De kostnadsbesparelser som Nye Veier så langt har funnet, har gjort det mulig å legge til grunn et takstnivå for bompengene som ligger 10 prosent lavere enn i de lokale vedtakene i tre av de fem foreslåtte bomstasjonene på ny E6. I tillegg er det i proposisjonen lagt til grunn at to av de fem bomstasjonene på veier langs E6 ikke blir etablert, forklarer Dale i pressemeldinga.

