Så mye fikk folk i Gauldalen igjen på skatten

Skattemeldingen for 2018 er klar, og foreløpige tall viser at 2,9 millioner nordmenn ligger an til å få penger tilbake. 800.000 må belage seg på restskatt. Det viser de foreløpige beregningene fra skatteetaten.

De som får penger tilbake, får i gjennomsnitt 11.800 kroner. De 800.000 som må betale restskatt, må i snitt ut med 25.900 kroner.

Totalt har nordmenn drøyt 33,7 milliarder kroner skatt til gode. Foreløpig beregnet restskatt er 20,6 milliarder kroner.

Hjelper deg med skattemeldingen på Støren På fredag, lørdag og tirsdag tilbyr Støren Seniornett hjelp til å finne frem til skattemeldingen på internett.

Tall for Melhus

I 2018 skattet 13.783 innbyggere i Melhus. 8.408 personer får i gjennomsnitt 10.301 kroner tilbake. Dette utgjør 87 millioner kroner.

2. 261 personer må i gjennomsnitt betale 15.646 kroner i restskatt. Det tilsvarer 35 millioner kroner.

Tall for Midtre Gauldal

I Midtre Gauldal var det i 2018 5.702 skattebetalere. 2.985 personer får i gjennomsnitt 9.122 kroner tilbake, noe som utgjør 27 millioner kroner.

958 personer må i gjennomsnitt betale 10.984 kroner i restskatt. Dette tilsvarer totalt 11 millioner kroner.

