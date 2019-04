Melhusbygg leder den største landsmøtedelegasjonen

Nyheter

– Med 38 delegater fra Trøndelag er vi den største delegasjonen til landsmøtet, sier Per Olav Skurdal Hopsø som er leder for Trøndelag Arbeiderparti.

Melhusbyggen forteller at det også er med gjester og ansatte slik at det blir rundt 50 med fra Trøndelag til Arbeiderpartiets landsmøte som er fra torsdag til søndag. Fra Melhus reiser også Anna Schei Holdbakk. Landsmøtet som holdes annethvert år, samler 300 delegater.

Vil vise fram sakene

Meningsmålingene har ikke pekt i Arbeiderpartiets retning, men Hopsø har tro på at landsmøtet vil synliggjøre hvilke saker partiet står for.

– Jeg tror noe av grunnen til at Arbeiderpartiet sliter, er at vi ikke har fått vist fram sakene våre i det siste. Vi må selvfølgelig ta innover oss at vi har en jobb å gjøre før valget. For Melhus er det viktig å rette søkelyset mot de store sakene, og jeg er opptatt av at kommunene skal få god økonomi i årene framover for å ta de løftene som trengs, forklarer Hopsø som også er ordførerkandidat for Melhus Arbeiderparti.

Heltid og kvinnehelse

Trøndelag Arbeiderpartis leder forteller at delegasjonen er klar til å fronte saker.

– Vi har bagasjen full av gode saker. Det er saker om skole, helse, arbeidsliv og klima. Blant sakene er det forslag fra Trøndelag om heltidsproblematikken, klima og kvinnehelse. Vi har med oss mange konkrete forslag, og er også opptatt av bredbåndsutbygging. Nå skal vi få frontet den politikken Arbeiderpartiet står for. Det er ingen tvil om at et landsmøte er en enorm inspirasjon, forklarer Hopsø.

