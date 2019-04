Småpartiene fikk gjennom forbud mot heliumballonger

Nyheter

– De små partiene har innflytelse selv om vi er bare én person i hvert parti. Jeg håper at velgerne i høst er oppmerksomme på at de små partiene er i stand til å gjennomføre politikk, sier Jan Frode Hatlen i Melhus Venstre.

Heliumballonger

Under kommunestyremøtet tirsdag kveld var det miljøpartiene som i høyeste grad ble lyttet til. Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne hadde foreslått forbud i Melhus mot heliumballonger, og dette ble enstemmig vedtatt uten debatt. Forbudet gjelder på kommunal eiendom og med en oppfordring om at utsalgssteder heller ikke tilbyr heliumballonger på for eksempel 17. mai.

– Da blir det mindre skriking for at ballongene farer til værs, sier Eirik Engan (MDG) og Hatlen legger til at folk heller kan bruke pengene på is og brus.

– En kan si at dette er en dråpe i havet, men en viktig sak likevel, sier Anne Sørtømme (SV).

Engan viser til at det er forslag om et nasjonalt forbud mot heliumballonger. Årsaken til at miljøpartiene vil ha forbud mot heliumballonger, er at ballongene gir plastforurensning og at de fylles med en gass som det finnes begrensede menger av. Gassen benyttes blant annet ved MR-undersøkelser på sykehus.

Grønt flagg

Sørtømme fremmet interpellasjon om grønn barneby og miljøsertifisering av skoler og barnehager, og viste til at Trondheim er et flaggskip når det gjelder Grønt Flagg. Flere barnehager i Melhus er sertifisert slik at de kan heise det grønne flagget som bevis på at barnehagen tenker på miljøet. Interpellasjonen ble godt mottatt, og ble støttet av et enstemmig kommunestyre.

Insektene

Dessuten fremmet Engan interpellasjon om bevaring av insekter av hensyn til biologisk mangfold, og fikk støtte til at dette skal være et viktig moment i kommunal planlegging. Riktignok ble ikke Engans forslag om en viss prosentandel beplantning av hensyn til insekter, men han fikk en generell støtte til at kommunen skal ha i bakhodet at visse planter kan være viktig for insekter som sørger for pollinering. Blomstereng i stedet for plen skal være mer gunstig for insekter som har stor betydning for nyttevekster, og Engan pekte på at det er mindre krevende å vedlikeholde ei blomstereng enn en plen.

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) kom med et alternativt forslag som kommunestyret så støttet.

– Det gjennomføres kompetansehevende tiltak knyttet til sårbare og truede arter, herunder insektarter, som rettes mot politikere, forvaltning, næringsutøvere og allmennhet. Ved planlegging av kommunale uteareal skal det legges til rette for vekster som er god næring for pollinerende insekter. Det skal ikke benyttes svartelistede arter og vekstene må plasseres på sikker avstand fra areal som blir behandlet med kjemiske plantevernmidler. Ved rullering av kommunens planstrategi skal det innarbeides hensyn som ivaretar problematikken knyttet til insektdød som del av bevaring av naturmangfold og grønnstruktur. Ved rullering av kommuneplanens arealdel skal dette hensynet innarbeides gjennom retningslinjer og bestemmelser, heter det i forslaget.

– Dette er et eksempel på at opposisjonen får innført politikk. Ellers hender det at forslag om miljø blir sendt over til komiteer, sier Hatlen.

Sørtømme legger til at det er et paradoks at det er de minste partiene som står for miljøtanken.

– Jeg er veldig glad for at interpellasjonen min gikk gjennom, og den er et skritt i riktig retning, sier Sørtømme.

Kan få konkurrent

I Melhus kommunestyre har Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne én representant hver, og de er spent på hva partiet Rødt vil bety i valgkampen. Rødt gjør et nytt forsøk på å komme inn i kommunestyret.

– Vi ønsker dem velkommen, men hvor klokt er det med enda et parti på venstresida. Det hadde vært smartere å samle velgerne på ytre venstreside, mener Sørtømme.

