SV vil ha grønn barneby i Melhus

Under kommunestyremøtet tirsdag tar Anne Sørtømme (SV) opp i en interpellasjon at alle barnehager og skoler skal bli miljøsertifisert gjennom Grønt Flagg innen 2025. Grønt Flagg er en sertifiseringsordning som ble lansert i Norge i 1998, og det er eksempler på barnehager i Melhus som har oppnådd å få heise det grønne flagget utenfor barnehagen. Sørtømme viser til at det kreves at barna er aktivt med i miljøarbeidet, og at de for eksempel får orientering om avfall og forbruk, kompostering og biologisk mangfold.