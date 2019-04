Mann dømt til tvungent psykisk helsevern for dobbeltdrap i Trondheim

Nyheter

Den 18 år gamle mannen som har stått tiltalt for drap på to jevnaldrende kamerater i Trondheim, er dømt til tvungent psykisk helsevern.

18-åringen fra Afghanistan er funnet utilregnelig, skriver Adresseavisen.

Retten er overbevist om at det er nødvendig med tvungent psykisk helsevern, slik at han ikke skal utgjøre noen skade for andre. De trekker også fram at hans evnenivå er lavt.

«At enkelte av handlingene under og i umiddelbar tilknytning til voldsutøvelsen kan oppfattes som rasjonelle, står imidlertid ikke i motstrid til at han var psykotisk», heter det blant annet i dommen.

Tiltalte godtok dommen i Sør-Trøndelag tingrett. Den sendes nå til Riksadvokaten for å avgjøre ankespørsmålet.

Drapene på Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19), samt drapsforsøket mot en 18-åring, som klarte å rømme fra leiligheten i Trondheim sentrum, skjedde i september i fjor. Alle fire er opprinnelige fra Afghanistan.

Sterke reaksjoner

Etter at dommen var forkynt, reagerte familien til Alizada, som var til stede, svært sterkt, melder NRK.

Først kastet avdødes bror et headset foran seg. Deretter grep faren grep tak i en PC-skjerm og kastet den i gulvet. Han måtte føres ut av politiet, mens de la moren i bakken. Hun ble senere roet ned av en tolk og avdødes bror.

Siden det så ut til at hun hadde svimet av, muligens grunnet sjokk, ble det tilkalt ambulanse.

Torsdag i forrige uke ble 18-åringen selv angrepet i retten av en jevnaldrende mann etter en pause i rettsforhandlingene. Han skal ha langet ut med en knyttneve, uten at det førte til noen skader.

Mannen var ikke til stede i retten tirsdag. Han fulgte domsavsigelsen fra Regional sikkerhetsavdeling Brøset via videolink sammen med sin forsvarer.

– Som lyn fra klar himmel

Dommen er i tråd med påstanden til aktor, statsadvokat Kaia Strandjord.

– Dette er en sykdomsutløst hendelse. Det skjer plutselig og uten motiv. Hendelsen kom som lyn fra klar himmel, sa aktor om drapene.

Strandjord sa i sin prosedyre for en uke siden at hun aldri hadde sett en så grundig undersøkelse av en tiltalt tidligere.

– De sakkyndige har avgitt en rapport der de konkluderer med at tiltalte lider av paranoid schizofreni uten å være i tvil, sa hun.

18-åringens forsvarer, advokat Tore Angen la på sin side ned påstand om full frifinnelse, og viste til at hans klient ikke var tilregnelig.

Dro på en farlig reise fra Afghanistan Minnet Nasratullah som brutalt ble drept Rundt 130 elever deltok på minnestunden for medeleven Nasratullah Hashimi (19).