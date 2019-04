Advarer mot blomsterselgere

Nyheter

Tidligere har blomsterselgerne blitt observert på Østlandet og etter hvert på Røros, og nå har de også kommet til Melhus. Tirsdag kveld ble personer på Korsvegen oppsøkt av blomsterselger, og korsveibyggen ber folk være på vakt. Operasjonssentralen har minnet om at det er frivillig om en vil kjøpe blomstene som tilbys på døra. Ifølge politiet er det hovedsakelig eldre personer som blir oppsøkt av disse blomsterselgerne.

- En mann var på døra i 1830-1900 tiden tirsdag kveld på de sentrumsnære leilighetene på Korsvegen. Mannen var i 40-50-årene og snakket gebrokkent norsk. Han viste fram papirer – trolig med formålet med salget - noe med en buss med mat til sultne barn. Videre påsto han at han hadde solgt til naboer for flere hundre kroner, og han ble sint da beboer ikke ønsket å kjøpe blomster. Etterpå forlot han stedet i en mørk stasjonsvogn, forteller korsveibyggen.

Han kjenner til at det også var blomsterselgere på Hovin tirsdag ettermiddag.

- Folk kan med fordel være litt forsiktige med hvem de slipper inn til seg. Det er også lurt å holde dørene låste - selv ute på bygda, opplyser korsveibyggen.

Trønderbladet har også fått henvendelse fra Horg menighetsråd om at folk er blitt oppsøkt av blomsterselgere som hevder at blomstersalget er til inntekt for kirka, og lederen i menighetsrådet avviser at dette er tilfelle.