Vil ha kommunalt kjøpe av Tambartun

Opposisjonsleder Jorid Jagtøyen og kommunestyrepolitiker Ketil Reitan mener at Melhus kommune må sikre seg den 104 mål store tomta på Tambartun nå som eiendommen er til salgs. Budfristen er 16. mai, og interessenter har allerede kommet på visning. Prisantydning for eiendommen som selges av Statsbygg, er 38 millioner kroner. Et konsulentfirma har anslått at det vil koste 10–11 millioner kroner å rive de 10 bygningene som står på eiendommen.