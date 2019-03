Klett får pendlerparkering

Nyheter

Statens vegvesen åpner mandag pendlerparkering ved Klettkrysset. Dermed kan bilister som ønsker å ta buss, sette fra seg bilen på Klett. Fra Klett er det flere bussruter å velge mellom.

– Det vil bli plass til 30-50 biler, alt etter hvor tett bilistene parkerer, sier byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen på vegvesenets nettside.

For noen år siden bad melhuspolitikere om at det ble etablert pendlerparkering på Klett for å avlaste Melhus sentrum der det står mange parkerte biler. Derimot er den nyeste pendlerparkeringa på Brubakken nesten ikke brukt og det står også få biler på den kommunale (avgiftsbelagte) parkeringsplassen ved Melhustorget.

Pendlerparkeringsplassen er ifølge vegvesenet, etablert på restene av gamle E6 på Klett. Atkomsten er via den nye rundkjøringa som binder sammen Melhusvegen og E6-ramper. Vegvesenet opplyser at det blir gangavstand fra parkeringsplassen til bussholdeplassene i Klettkrysset. Videre opplyser vegvesenet at det kommer egen sykkelparkering på Klett.

