Bondens jord legger seg i vinduskarmen

Nyheter

Det er særlig på sandholdig jord og i nærheten av bebyggelse at problemet med jordflukt er stort. I hele dalbunnen fra Øysand til Støren er det jord som utsettes for vinderosjon. Både om vinteren og etter at kornåkrene blir sådd om våren. I noen tilfeller med sterk vårvind kan hele jordlaget over såkornet bli avdekt, og såinga må gjøres på nytt.