Trønderbladet øker mest på mobil

Torsdag formiddag slapp Mediebedriftenes Landsforening (MBL) opplags- og lesertall for landets papir- og nettaviser og uke- og magasinpressen.

Tallene er gledelig lesing for Trønderbladet som øker i opplag. Ved utgangen av 2018 hadde Trønderbladet 3.980 abonnenter, en økning på 27 siden forrige måling for et halvt år siden.

Øker på mobil

Totalt leser 14.200 Trønderbladet. 9.400 leser papiravisa og 7.300 leser lokalavisa digitalt; på mobil, PC, nettbrett og e-avisa.

Mest økning er det på mobil. 1.800 flere leser Trønderbladet på mobilen sammenlignet med tallene for andre halvår i 2018.

Finn tall for flere aviser i den interaktive grafikken under. Her finner du også tallene til Trønderbladet.

Papiropplaget ned med 6 prosent

Avisenes digitalopplag økte med 14 prosent i 2018, mens det rene papiropplaget falt 6 prosent, ifølge Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Mediehusene har høy og stabil dekning på 78 prosent på landsbasis.

14 prosent av befolkningen leser eller ser innhold fra de målte mediene på nettbrett. Til sammen 63 prosent av befolkningen over tolv år bruker nå digitalt innhold på enten mobil, PC/Mac eller nettbrett daglig. 44 prosent leser minst en avis på hverdager. Lesingen av papirutgaver går tilbake med 9,6 prosent fra 2017 til 2018, skriver MBL.

Netto totalopplag for aviser tilknyttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser økte 2,2 prosent fra første til andre halvår i 2018 og er nå 2,27 millioner.

