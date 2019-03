Elever fra ni skoler prøver ut melhusmodellen hos Rema 1000 i dag

Nyheter

- Jeg kan tenke meg å bli kjøpmann, og som kjøpmann vil det alltid være noe nytt å gjøre og nye utfordringer hver dag. Dette er ganske artig, og vi får innsikt i hvordan det er å drive en Rema-butikk, sier Philip Stenvold (16) fra Melhus videregående skole.

Også på Støren

Sammen med 14 andre elever jobber han hos Rema 1000 Melhus Torg hos kjøpmann Kristian Lorvik, og butikkovertakelsen skjer for andre år på rad. Elevenes overtakelse i fjor ble så vellykket at Rema 1000-ledelsen ble svært fornøyd, og nå prøves melhusmodellen ut på åtte andre steder. Ett av stedene er Støren. Elever fra åtte videregående skoler får ta over hver sin Rema 1000-butikk i Trøndelag, og deltar i en konkurranse der bærekraft, salg, markedsføring, dagens team og dagens butikk er kategoriene. Fagkoordinator Kine K. Goodman ved Melhus videregående skole forteller at elevene også skal sørge for at de besøkende får en positiv handleopplevelse.

Ved en av kassene står kunde Solfrid Grytdal, og hun synes det er fint at elevene får prøve seg. En av kassemedarbeiderne er Nicole Raaen (18) som er glad for at elevene får sjansen til å drive butikken.

Lærer noe nytt

- Jeg synes det er veldig spennende og utfordrende å ta over en butikk for en dag. Vi lærer noe nytt. Jeg kan tenke meg å jobbe i butikk, men det kan være andre jobber som jeg også kan prøve, sier Raaen.

18-åringen har ansvar for kassen, og hjelper til der det trengs om hun har ledig tid.

Høstet erfaring

Kjøpmann Kristian Lorvik rusler rundt i butikken og stopper deriblant på standen til Grønne folk fra Frosta som elevene har hentet inn som et ledd i temaet bærekraft.

I år har han senket skuldrene, og forteller at både han og skolen har høstet erfaring fra fjorårets butikkovertakelse. Han forklarer at skolen har satt av mer tid til forberedelsene enn i fjor.

- Det var betryggende at elevene dukket opp allerede klokka 06.15. Jeg tror konkurransen mellom skolene bidrar til å skjerpe elevene. Onsdag i neste uke blir det premieutdeling. Da håper de å høste priser, sier Lorvik.

Lorvik forteller at han har fått henvendelse fra flere kjøpmenn som ønsker å prøve ut melhusmodellen.

- Gjennom en overtakelse får elevene et helt annet syn på hvordan det er å drive en butikk. Jeg tror mange i utgangspunktet har et negativt syn på hvordan det er å jobbe i butikk, og det virker som dette holder på å snu, forklarer Lorvik.