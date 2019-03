Må møte i retten i mai etter at 17-åring ble påkjørt

Nyheter

Rettssaken kommer opp i Sør-Trøndelag tingrett 7. mai. Kvinnen i 50-årene fra et sted sør for Melhus, er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 280 "for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse".

Trønderbladet har tidligere omtalt at politiet har bestemt seg for å ta ut tiltale etter at en 17-åring ble påkjørt i et gangfelt i Lundamo sentrum 13. oktober i fjor. 17-åringen fikk ifølge tiltalen alvorlig og varig hjerneskade med betydelig funksjonssvikt knyttet til kommunikasjon, oppmerksomhet, hukommelse, konsentrasjon og innlæring. Strafferammen er fengsel inntil tre år.

Ifølge tiltalen var kvinnen på vei sørover, og hun skal ha kjørt på 17-åringen da han befant seg i gangfeltet.

I tillegg er kvinnen tiltalt etter veitrafikklovens paragraf 31 om å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret slik det heter i tiltalen.

Det er statsadvokat Kaia Strandjord som har tatt ut tiltalebeslutning, og hun varsler at det tas forbehold om påstand om erstatning/oppreising. Videre varsler hun at straffelovens paraagraf 79 kommer til anvendelse. Der heter det blant annet at fengselsstraffen kan forhøyes inntil det dobbelt.