Slik starter Midtre Gauldals kamp mot ungdomsfylla

Nyheter

I januar ble det via Ungdataundersøkelsen kjent at ungdommene i Midtre Gauldal kommune drikker mest alkohol i hele Norge. Onsdag 20. mars arrangerte derfor kommunen en åpen idédugnad om ungdom og alkohol, for å blant annet finne tiltak som kan øke debutalderen for alkohol i Midtre Gauldal.