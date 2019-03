- En gladnyhet for naturen, sørsamene og alle som bruker fjellet

Nyheter

- Dette er en gladnyhet for naturen og artene som holder til i Eggjafjellet/Åsafjellet, som er en del av det som nå kalles for Reinsfjellheimen, lengst øst og nordøst i Melhus og Midtre Gauldal kommune. Dette er flott for alle turgåere og brukere av området. Verd å minne om er den store betydningen dette har for sørsamene, og deres utøvelse av sin næring, sier Astrid Grendstad listekandidat for MDG i bystyret og fylkestinget.