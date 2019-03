Kan få forbud mot heliumballonger

Nyheter

Tirsdag skal Melhus formannskap drøfte om Melhus kommune skal innføre forbud mot salg av heliumballonger på kommunal eiendom.

Når det gjelder forbud på privat eller statlig eiendom har kommunen ikke hjemmel til å innføre dette ifølge rådmannen. Derimot kan kommunen oppfordre lag, foreninger, restauranter og utsalgssteder om å unngå bruk av heliumballonger.

Flere steder i Melhus har det vært salg av heliumballonger på 17. mai. Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne foreslo i en interpellasjon i april i fjor å forby gatesalg av heliumballonger fordi ballongene kan gi plastforurensning og gi en uheldig utnyttelse av helium som blant annet brukes i MR-maskiner. Kommunestyret vedtok å be rådmannen utrede og fremme saken for kommunestyret, og den kommer altså nå opp for formannskapet som kan gi en anbefaling til kommunestyret.

Rådmannen har undersøkt om det er mulig med et forbud mot heliumballonger i Melhus, og viser til at kommunene ikke har hjemmel til å innføre et forbud for annet enn kommunal eiendom. Stortinget har også drøftet saken, og ba regjeringa i fjor om snarest mulig å utrede et nasjonalt forbud mot salg av denne typen ballonger.

