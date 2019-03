Nyheter

Natt til søndag og da nærmere bestemt klokka 00.50 registrerer politiet at en fest på Melhus går over styr.

Operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt forteller at politiet ankom stedet i 01.00-tida.

- Patruljen melder om at det er 10-15 til stede, og at det er berusede ungommer. En av festdeltakerne, en dame i slutten av tenårene, ble tatt med til arresten. Hun blir anmeldt for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet, sier Tiltnes.