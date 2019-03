Tre farevarsel er sendt ut

Nyheter

Det er allerede i dag lørdag merkbart at det er mye vind slik Meteolorogisk institutt har sendt ut farevarsel om. I tillegg har Meteorologisk institutt sendt ut to farevarsel til.

De to andre farevarslene gjelder økt mulighet for jordskredfare og fare for store nedbørsmengder. Natt til søndag kan det lokalt komme opp mot 30 mm regn på seks timer. Siden grunnvannsstanden allerede er høy og jorda er mettet med vann, kan kraftige regnbyger føre til stor vannføring nedover bratte skråninger og i vassdrag. Dette fører også til at faren for jordskred øker.