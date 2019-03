Nå kan du kjøpe en skole på Gimse

Nyheter

Det tidligere kompetansesenteret for blinde og svaksynte i Melhus er lagt ut for salg. Prisantydning for senteret som Statped midt hadde på Tambartun er 38,5 millioner kroner.

Bygget var opprinnelig en skole for synshemmede elever, og ble etter hvert et kompetansesenter ettersom barna skulle lfå skolegang på hjemplassen framfor å bo på internat i Melhus. Statped samlokaliserte virksomheten, og den siste tida har bygget stått tomt. Da det lå an til at det kunne komme mange flyktninger til Norge, vurderte Bufetat å ta i bruk senteret til omsorgssenter for mindreårige asylsøkere. Det viste seg at flyktningestrømmen ikke ble så stor som først antatt, og planene om omsorgssenter ble lagt på is.

Politikere foreslo deretter å ta i bruk bygget som midlertidig skole for elever som sokner til Gimse skole mens den nye skole bygges. Heller ikke det fikk gjennomslag, og nå har Statsbygg lagt senteret fra 1975 og eiendommen ut for salg. På finn.no er eiendommen oppgitt til å være 104.000 kvadratmeter. I annonsen for eiendommen er det nevnt at området er avsatt til boligbygging. Eiendommen har i tillegg til et stort bygg, også fotballbane, bassengbygg og frittliggende paviljonger. Like i nærheten ligger Tambartun barnehage og et boligfelt.

Budfristen er 16. mai.