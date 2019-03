- Ikke naturlig å komme på møtet

Nyheter

Torsdag kveld hadde Melhus Arbeiderparti det tredje nominasjonsmøtet, og denne gangen var det valglista unntatt de to øverste listekandidatene det skulle stemmes over. 66 var stemmeberettigede under møtet som ble holdt på Kroa senter i Melhus sentrum.

- Er ikke med på alt

Blant de 66 var ikke sittende ordfører Gunnar Krogstad. Krogstad har møtt opp på de øvrige nominasjonsmøtene, og har som omtalt opplevd å bli vraket to ganger som ordførerkandidat.

- Det stemmer at jeg ikke var der. Noen møter er jeg ikke på, og en kan ikke være med på alt. Det er ikke naturlig for meg å komme på møtet, sier Krogstad.

Partileder Einar Gimse-Syrstad hadde i forkant av nominasjonsmøtet torsdag kveld fått beskjed av Krogstad om at han ikke ville være til stede denne gangen og at Krogstad hadde varslet at han ikke fant det naturlig å møte.

Etter at Krogstad igjen var blitt vraket som ordførerkandidat, bestemte han seg for å trekke seg helt fra lista slik han bebudet i forkant. Krogstad var blant de 12 som trakk seg fra valglista etter nominasjonsmøtet på Kvål.

Sitter ut perioden

Krogstad varsler at han sitter som ordfører ut valgperioden, og at det ennå er ei stund til at han går av som ordfører. Etter nominasjonsmøtene har han fått en del kommentarer fra folk.

- Folk er oppmerksomme på det som har skjedd, og det er ingen dramatikk i det, forklarer Krogstad.

Foreløpig vil han ikke si om han går tilbake til yrket som advokat eller om han tenker på noe helt annet.

- Jeg får se hva det blir til, sier Krogstad.

Få fra Hovin

Nominasjonsmøte nummer tre ble altså holdt torsdag kveld, og valglista ble vedtatt mot en stemme. Stemmen kom fra Margareth Lomheim fra Korsvegen.

Partileder Gimse-Syrstad dro et lettelses sukk da valglista var i havn. Den nye lista består av 42 prosent menn og 58 prosent kvinner. At partiet har fått en del nye medlemmer, har resultert i at lista har fått en del nye navn slo fungerende leder i nominasjonskomiteen, Jørn Ove Moen, fast.

Moen viste til at en enstemmig nominasjonskomité hadde lagt fram valglista, og han sa at komiteen var veldig fornøyd med lista med den fotnoten at Hovin ikke er så representert som stedet burde være. Gunnar Krogstad er fra Hovin, og partiet har slitt å få kandidater derfra til å stille på lista.

